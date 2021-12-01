Kardeşlerim 31. Bölüm 2. Fragmanı | "Doruk, ben seni çok seviyorum..."
atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLNKardeşlerim 31. Bölüm 2. Fragmanı | "Doruk, ben seni çok seviyorum.
atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN
Kardeşlerim 31. Bölüm 2. Fragmanı | "Doruk, ben seni çok seviyorum..."
#Kardeşlerim Cumartesi 20.00'de #atv 'de.
Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7
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Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif Atakul), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)
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