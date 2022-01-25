Kimler nikah şahidi olabilir? Kardeşten nikah şahidi olur mu Kardeş nikah şahidi olabilir mi? sorusu gündem oldu. Evlenecek çiftler en mutlu günlerinde kardeşlerinin nikah şahidi olup olamayacağını araştırıyor. Peki, Kardeş nikah şahidi olabilir mi? Kimler nikah şahidi olabilir? Nikah şahidi olma şartları nelerdir? Kimler nikah şahidi olamaz? İşte detaylar haberimizde...

KİMLER NİKAH ŞAHİDİ OLABİLİR?

Nikah şahidi olmanın şartları nelerdir? Kimler nikah şahidi olamaz? soruları merak ediliyor. Çiftlerin resmi nikahının kıyılması için nikah şahitlerinin olması gerekiyor. 18 yaşını dolduran, akli dengesi yerinde olan herkes nikah şahitliği yapabilir. Kişinin annesi, babası ya da kardeşleri de nikah şahidi olabilir. Nikah şahidi olan kişilerin TC kimlikleri ile birlikte nikah kıyacak memura bildirmeleri gerekmektedir.

KARDEŞ NİKAH ŞAHİDİ OLUR MU?

Nikah şahidi olma şartları arasında aile üyeleri olamaz veya aynı soyadı taşıyanlar olamaz diye bir kaide şart yoktur. Bu yüzden kardeş nikah şahidi olabilir. Aynı zamanda diğer aile üyeleri anne ve baba da nikah şahitliği yapabilir.

TÜRKİYE'DE NİKAH

Türkiye'de sadece Türk Medeni Kanunu'na göre kıyılan resmî nikâh kanunen geçerlidir. Resmî nikâhta evlenecek çift, nikâh/evlendirme memuru ve iki şahit hazır bulunmak zorundadır. T.C kanunları, nikâh memuru önünde yapılmayan evlendirmeyi geçersiz saymaktadır. Dini nikâha ise ancak resmî nikâhtan sonra ve eğer taraflar isterse cevaz verilmektedir. Dini nikâhın kıyılabilmesi için evlilik cüzdanının ibrazı kanunen zorunludur.

Haberler.com - Gündem