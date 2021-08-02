Kardeş Azerbaycan Türkiye'nin yanında
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Kardeş Azerbaycan Türkiye'nin yanında

Kardeş Azerbaycan Türkiye'nin yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'nin Güney ve Akdeniz bölgelerinde halen devam eden yangınlara müdahale için kardeş Azerbaycan, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye girmesinin ardından Ordu'nun Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından selamlanarak uğurlandı.

Türkiye'nin Güney ve Akdeniz bölgelerinde halen devam eden yangınlara müdahale için kardeş Azerbaycan, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye girmesinin ardından Ordu'nun Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından selamlanarak uğurlandı.

Günlerdir Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınlara Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden müdahale etmek için yüzlerce itfaiye personeli görev yaparken, kardeş Azerbaycan tarafından yangın bölgelerinde görevlendirilmek üzere 250 personel ve 50 araçlık konvoy destek için yola çıktı.

Akdeniz ve Ege'deki yangınlara müdahale için Azerbaycan'dan gelen 250 kişilik itfaiye ekibi dün gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yapmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana asılarak, geçiş yaptıkları sırada kardeş ülkenin itfaiye görevlileri selamlanarak uğurlandı. - ORDU

Kardeş Azerbaycan Türkiye'nin yanında
Kardeş Azerbaycan Türkiye'nin yanında
Kardeş Azerbaycan Türkiye'nin yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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