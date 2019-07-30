Kardemir Karabükspor'da İsmail Demirci dönemi

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör İsmail Demirci ile sözleşme imzaladı.

Demirci, kulübün Yenişehir'deki tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kendisini 1 yıllığına kırmızı-mavili yapan sözleşmeye imza attı.

Demirci, burada yaptığı konuşmada, Karabükspor gibi büyük bir camiaya bu zor süreçte faydalı olmaya geldiklerini söyledi.

Genç bir takıma sahip olduklarını anlatan Demirci, "Önceliğimiz bu sezon bu ligde tutunmak, daha sonrada farklı hedefler. Sadece oyuncu performansları yetmiyor. Şehrin de sahip çıkması lazım. Teknik ekip olarak biz bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Biz başarılı olmaya geldik. Hep beraber başaracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel ise transferin hayırlı olmasını diledi.

Bu sezon amaçlarının ligde kalmak olduğundan bahseden Yüksel, ekonomik açıdan zor günler yaşadıklarını, personel sayısını minimuma düşürdüklerini, sponsorluk arayışı içinde olduklarını anlattı.

Sözleşmesi biten oyuncuların takımdan ayrıldığını, transfer tahtasını bu sezon da açmayacaklarını ve ellerinde olan genç oyuncularla yollarına devam edeceklerini belirten Yüksel, takımın başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Takımı borca sürükleyen eski yöneticiler hakkında açılan soruşturmaları takip ettiklerinin de altını çizen Yüksel, herkesin bir gün mutlaka cezasını çekeceğini ifade etti.

Kaynak: AA