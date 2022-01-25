Karda mahsur kalan yolcular Altınova'da misafir edildi - Haberler
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Karda mahsur kalan yolcular Altınova'da misafir edildi

Karda mahsur kalan yolcular Altınova'da misafir edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'dan İstanbul'a giden 80 kişilik yolcu otobüsü, Yalova'nın Altınova ilçesinde misafir edildi.

ALTINOVA, YALOVA (İHA) - Van'dan İstanbul'a giden 80 kişilik yolcu otobüsü, Yalova'nın Altınova ilçesinde misafir edildi.

Van'dan İstanbul'a giden 80 yolculu otobüs, Altınova'da mahsur kalınca, geceyi ilçede geçirdi. Geceyi Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda geçiren 80 kişinin bütün ihtiyaçları ekipler tarafından karşılandı. Yolun açılması ile otobüs İstanbul'a hareket etti. Misafirlerle tek tek ilgilenen Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen, vatandaşları yalnız bırakmadı. - YALOVA

Karda mahsur kalan yolcular Altınova'da misafir edildi

Karda mahsur kalan yolcular Altınova'da misafir edildi

Karda mahsur kalan yolcular Altınova'da misafir edildi

Karda mahsur kalan yolcular Altınova'da misafir edildi

Karda mahsur kalan yolcular Altınova'da misafir edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Altınova, İstanbul, Misafir, Van, 3. Sayfa, Haber

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