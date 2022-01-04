Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi - Haberler
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi

AA - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi. Acı olay sabah uyanan annenin fark etmesiyle ortaya çıktı.

Adana Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Asiye Çulha, sabah okula göndermek için odalarına girdiği çocukları Hüseyin Can (6) ve Ali Efe (8) ile eşi Samet Çulha'nı hareketsiz şekilde buldu.

SOBADAN ZEHİRLENMİŞLER

Aynı odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden anne Asiye Çulha'nın yardım istemesi üzerine komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi

BABA VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Adrese giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü. Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.

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Baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (4)
ErdemYılmaz10:corona varmıki acaba sormak lazım? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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