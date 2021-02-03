'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' genelgesi
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'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' genelgesi

03.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:30
'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' genelgesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023)' ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023)' ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgenin kapsamı, Birleşmiş Milletlerin (BM) 'Trafikteki can kayıplarının ve ciddi yaralanmaların 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılması ve 2050 yılına kadar sıfırlanması' hedefinin Türkiye'de de gerçekleştirilmesine yönelik, 2021 ve 2030 yılları arasında trafik güvenliği konusunda atılacak adımlara uygun müdahale ve tedbirleri, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023) ile hazırlanacak olan 2024-2027 ve 2028-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planlarının hayata geçirilmesi olarak belirlendi. Strateji belgesi ve eylem planları kapsamındaki görevlerin yürütülmesinde koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan 'Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu' tarafından ayrıca Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu ve İhtisas Grupları oluşturulacak.Tüm paydaşlar, Strateji Belgesi ve eylem planlarını göz önünde bulundurarak, stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerinin hayata geçirilebilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak. Çalışmaların tanıtılması ve Strateji Belgesinin vatandaşların dikkatine sunulması için internet adresi tasarlanarak, trafik güvenliği farkındalık çalışmalarının yürütülmesi sağlanacak. Ayrıca bu internet adresinde Strateji Belgesi ve eylem planlarında gelinen aşama hakkında bilgilere yer verilecek. 2024-2027 yıllarını kapsayacak olan eylem planının hazırlıkları 2023 yılı sonuna kadar, 2028-2030 yıllarını kapsayacak olan eylem planının hazırlıkları ise 2027 yılı sonuna kadar Eşgüdüm Kurulu koordinesinde tamamlanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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