Karayahşi MASKİ ile Dönüşümü Yaşadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda alt ve üstyapı çalışmaları ile yeni bir görünüm kazanan Salihli'nin Karayahşi Mahallesinde 16 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları da tamamlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde alt ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında Salihli'nin Karayahşi Mahallesi dönüşümü yaşadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda mahalleye 16 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmasının ardından 85 bin metrekarelik üstyapı çalışmaları da tamamlanarak Karayahşi Mahallesi yeni bir görünüm kazandı.

Karayahşi yepyeni bir görünüm kazandı

Karayahşi Mahalle Muhtarı Halil Akaydın, "Cengiz Başkanımızın bir sözüyle mahallemizin 30-40 yıllık kanayan yarası kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturuldu. Altyapıdan üst yapıya kadar birçok yenilikler mahallemize kazandırıldı. Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun. Sayesinde mahallemiz yepyeni bir görünüm kazandı. Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Cengiz Başkanımıza mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalleli hizmetlerden memnun

Mahalle esnaflarından Baki Uysal, "Ciddi yatırımlarla mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı tozdan, topraktan, çamurdan ve her türlü kötülüklerden kurtulduk. Mahallemiz paha biçilmez bir hale geldi. Hiçbir kimsede bir şikayette bile bulunamaz. Alt yapısından üst yapısına kadar yapılan bu hizmetler titizlikle yürütüldü. Mahallemizi yaşanabilir bir yer haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Karayahşi Mahalle sakinlerinden İbrahim Akça, "Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz. Bundan bir yıl öncesi mahallemiz çamur içerisinde ve kullanılamaz haldeydi. Bu nedenle hem mahalleli hem de araçlarımız ciddi zararlar görüyordu. Ama son yapılan hizmetlerden sonra şuanda görüldüğü gibi mahallemiz baştan aşağıya kadar yenilendi. Mahallemizin hiçbir eksiği kalmadı. Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun" dedi.

Mahalle sakinlerinden Akın Kaya ise, "Karayahşi halkı olarak hizmetlerden çok memnunuz. Altyapısından üstyapısına kadar birçok çalışmalar kısa sürede tamamlanarak mahalleliye rahat nefes aldırıldı. Yapılan hizmetlerden dolayı Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler