Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı
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Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı

14.12.2020 20:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:59
Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı

MERSİN'in Viranşehir sahilinde karaya vuran yunus balığı, vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.

MERSİN'in Viranşehir sahilinde karaya vuran yunus balığı,  vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar karaya vurmuş yunus balığını fark etti. İlk başta şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, çırpınan balığı kötü hava şartlarına aldırış etmeden bel hizalarına kadar denize girerek yeniden suya itti. Vatandaşların çabası ile suya dönen yunus balığı, bir süre sonra karadan uzaklaşarak gözden kayboldu.O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.


Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı
Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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