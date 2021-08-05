Karate olimpiyatlarda neden yok? Tokyo Olimpiyatlar karate hangi kanalda? Karate saat kaçta, ne zaman?
5 Ağustos olimpiyat programı Türkiye! araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Olimpiyatlardan bugün neler var Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın voleybol, boks, atletizm, güreş ve yelkende milli sporcular mücadele etmekte. Tokyo Olimpiyatları'nda bugün neler var? Karate olimpiyatlarda neden yok? Tokyo Olimpiyatlar karate hangi kanalda? Karate saat kaçta, ne zaman?
Karate olimpiyatlarda neden yok? Tokyo Olimpiyatlar karate hangi kanalda? Karate saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer oluyor.
KARATE OLİMPİYATLARDA NEDEN YOK?
5 Ağustos 2021 tarihinde, Türkiye'nin de yer aldığı karate spor dalı, TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanmakta.