Karate olimpiyatlarda neden yok? Tokyo Olimpiyatlar karate hangi kanalda? Karate saat kaçta, ne zaman?

5 Ağustos olimpiyat programı Türkiye! araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Olimpiyatlardan bugün neler var Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın voleybol, boks, atletizm, güreş ve yelkende milli sporcular mücadele etmekte. Tokyo Olimpiyatları'nda bugün neler var? Karate olimpiyatlarda neden yok? Tokyo Olimpiyatlar karate hangi kanalda? Karate saat kaçta, ne zaman?