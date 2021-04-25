Karatay Belediyesi ilçenin binlerce yıllık mutfak kültürünü kitaplaştırdı
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Karatay Belediyesi ilçenin binlerce yıllık mutfak kültürünü kitaplaştırdı

Karatay Belediyesi ilçenin binlerce yıllık mutfak kültürünü kitaplaştırdı
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Karatay Belediyesinin, Boncuklu Höyük ile Çatalhöyük'ün 10 bin yıllık mutfak kültürünü kitaplaştırılarak yayın hayatına kazandırdığı bildirildi.

Karatay Belediyesinin, Boncuklu Höyük ile Çatalhöyük'ün 10 bin yıllık mutfak kültürünü kitaplaştırılarak yayın hayatına kazandırdığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karatay Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan "Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük; 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü" isimli kitapta, söz konusu dönemlerin yerleşim biçimleri, tarım, hayvancılık, beslenme ve daha birçok konu ayrıntısıyla ele alınıyor.

Çalışmada, kitabın danışmalığını Şef Ulaş Tekerkaya, bilim editörlüğünü Öğretim Görevlisi Mustafa Akturfan ile Doç. Dr. Ümit Sormaz, görsel çalışmaları Servet Can, yemek görsellerini ise Rıfat Ergan yaptı.

Eserde, Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük'te yerleşik hayata başlandığı dönemden bu yana yapılan, çorba, ot yemekleri, balık ve av etlerinden yapılan 30 farklı özel yemek tarifine yer verilirken, geçmişten günümüze kadar farklı saklama, öğütme ve pişirme teknikleri de okuyucuyla paylaşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, insanoğlunun var olduğu andan itibaren beslenme, barınma ve güvenlik gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla büyük bir mücadele ve çabaya girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Boncuklu höyük ve Çatalhöyük, sadece ülkemizde değil tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği yerlerin başında gelmektedir. Ancak Karatay ilçemiz sınırları içerisinde bulunan ve 10 bin 300 yıllık geçmişiyle Çatalhöyük'ten de eski olan Boncuklu Höyük, insanoğlunun tarımsal ve beslenmeye dair edindiğimiz bilgileri adeta bir anda değiştirdi. Yapılan araştırmalar, insanların ürettiği beslenme mutfak kültürü ve toplumsal değerlerin Çatalhöyük'e Boncuklu Höyük'ten taşındığı anlaşılmıştır. Dahası, tarımın Anadolu'dan yani Boncuklu Höyük'teki sakinler tarafından Avrupa'ya taşındığı kanıtlandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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