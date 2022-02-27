Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor - Haberler

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Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor Muş'ta 6 gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

BİNGÖL (İHA) - Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor

MUŞ - Muş'ta 6 gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Muş- Bingöl kara yolu istikametindeki Karasu Nehri köprüsünden suya düşen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 6 gündür sürdürülen arama çalışmaları devam ediyor. Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda yürütülen aramaya; polis, UMKE, Afad, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

Kıyı, su yüzeyi ve su altından 9 kilometrelik bölgede 3 botla arama çalışması yapan 46 dalgıç ve çok sayıda polis ile AFAD ekibinin Yağmur'u bulma çalışmaları henüz sonuç vermedi.

Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor.

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - 3. Sayfa

Karasu Nehri, Bingöl, AFAD, Muş, 3. Sayfa, Haberler

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