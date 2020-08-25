Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
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Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı

Karapınar'da geçen ay Mısırlı mevkisinde oluşan obruğun çapının genişlediği gözlendi.

Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
25.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:07

Karapınar'da geçen ay Mısırlı mevkisinde oluşan obruğun çapının genişlediği gözlendi.

Karapınar ilçesinde Temmuz ayında ilçeye 10 kilometre mesafede bulunan Mısırlı Yaylasında pancar ekili tarlada 4 metre çapında bir obruk oluşuştu.

Aradan geçen süre içerisinde obruk sürekli genişledi ve çapı 50 metreye kadar ulaştı. Obruğun derinliği ise yaklaşık 50 metre.

Pancarın tarladan hasat edilmesi hem iş makineleri hem de diğer işçilikler için tehlike oluşturuyor.

Mısırlı mevkisinde çiftçilik yapan Ali Özata, ilk gün obruk oluştuğunda uyuyamadıklarını ama daha sonra alıştıklarını kaydetti.

Şu anda yine korku içinde olduklarını belirten Ali Özata, obruğun evine 100-150 metre uzaklıkta olduğunu anlattı.

Obruk çevresinin tellerle çevrilmesini isteyen Özata, şunları kaydetti:

"Obruk ilk oluştuğunda küçük bir çukur gibiydi ancak aradan geçen 1 aylık sürede genişledi. Çapı neredeyse 50 metreye yaklaştı. İlk oluştuğunda çapı küçüktü. İlk oluşumundan sonra çöküntüleri sürekli duyduk. Büyük endişe yaşadık. Burada yol var, sulama işi yapan işçiler geçiyor. Yoldan geçenler de tedirginlik yaşıyor. Pancarın bir bölümü hasat edilemeyecek ve tarlada kalacak. Obruk, hasadı da güçleştiriyor, biçerdöver yaklaşamaz, yaklaşırsa sıkıntı olabilir. Çok korkuyoruz. Obruk çevresi tellerle çevrilmeli. Obruğu merak edip görmek için gelenler de var. Onlar da içini görmek için çok yaklaşıyor. Zaten kenarlarında çatlaklar mevcut. Kötü olaylar yaşanmasını istemiyoruz."

Kaynak: AA

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