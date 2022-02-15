Karapınar'da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi - Haberler
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Karapınar'da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi

AA, Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi

Karapınar Belediyesince, ilçedeki bir okulda farkındalık oluşturmak amacıyla sıfır atık semineri düzenlendi.

Karapınar Belediyesince, ilçedeki bir okulda farkındalık oluşturmak amacıyla sıfır atık semineri düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen seminerde, Belediye Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Verim ve Çevre Mühendisi Mustafa Keşçi tarafından öğrencilere sıfır atık konusunda sunum yapıldı.

Öğrencilere israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Seminerin ardından öğrencilere, sıfır atıkla ilgili materyaller hediye edildi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Gazi, Güncel, Haberler

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