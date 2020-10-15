Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastası minibüste yakalanıp hastaneye götürüldü
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Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastası minibüste yakalanıp hastaneye götürüldü

15.10.2020 22:23 | Son Güncelleme: 16.10.2020 00:01

Adıyaman'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olduğu halde evden kaçan 80 yaşındaki Şeyho Aslan, ailesinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine minibüste yakalanıp, hastaneye götürüldü.

Adıyaman'da, Kovid- 19 testi pozitif çıkan ve karantinada olduğu halde evden kaçan Şeyho Aslan (80) yakınlarının ihbarı üzerine minibüste yakalanıp, hastaneye götürüldü.

Karantinayı ihlal eden hasta minibüste yakalanıp hastaneye götürüldü

AİLESİ POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Şeyho Aslan, evinde karantinaya alındı. Yakınları bu akşam Aslan'ın evden ayrıldığını ve minibüse bindiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi.

Karantinayı ihlal eden hasta minibüste yakalanıp hastaneye götürüldü

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekiplerince durdurulan minibüste bulunan Aslan, hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Aslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastası minibüste yakalanıp hastaneye götürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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Haber Yorumları (1)
DAVAMIZ DİVANA KALSIN: Resmen cinayet işliyor yorum yapsak suç olacak. Seni Allah''a havale ettik Amca.
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