Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastası minibüste yakalanıp hastaneye götürüldü

Adıyaman'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olduğu halde evden kaçan 80 yaşındaki Şeyho Aslan, ailesinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine minibüste yakalanıp, hastaneye götürüldü.

Adıyaman'da, Kovid- 19 testi pozitif çıkan ve karantinada olduğu halde evden kaçan Şeyho Aslan (80) yakınlarının ihbarı üzerine minibüste yakalanıp, hastaneye götürüldü.

AİLESİ POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Şeyho Aslan, evinde karantinaya alındı. Yakınları bu akşam Aslan'ın evden ayrıldığını ve minibüse bindiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekiplerince durdurulan minibüste bulunan Aslan, hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Aslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN