Karantinaya alınan mahallede vaka sayısı artıyor Karantinaya alınan mahallede vaka sayısı artıyor Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir mahalle korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.

Karantinaya alınan mahallede vaka sayısı artıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir mahalle korona virüs nedeni ile karantinaya alındı. Geçtiğimiz gün karantinaya alınırken 17 kişide görülen korona virüsün bulaştığı kişi sayısı 59'a yükseldi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi. Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kişide daha daha korona virüs tespit edildi. İncelemenin ardından mahalle jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Geçtiğimiz gün 17 kişide görülen vaka sayısı bugün 59'a yükseldi. Karantinaya alınan mahallede güvenlik önlemleri alınırken vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Öte yandan son bir hafta içinde Diyarbakır'daki vaka sayısının hızla arttığı öğrenildi.

Kaynak: İHA