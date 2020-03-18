Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
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Karantina, İstanbul, Kıbrıs, Sağlık, Güncel

Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz

Dün akşam İstanbul'a gelen uçaktan indikten sonra otobüsle karantina merkezine götürülürken polisler tarafından otobüsten alınan ve kamuoyunun tepkisini çeken Güzide Sofi'nin babası KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi asıl mağdurun kendileri olduğunu söyledi.

18.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:33
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz

Paris'ten İstanbul'a gelen ardından karantinaya götürülürken polislerin otobüsten indirdiği Güzide Sofi, toplum sağlığını hiçe saydığı için tepkiye neden oldu. Sofi'nin babası KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise asıl mağdurun kendilerin olduğunu ifade etti.

Türk Hava Yolları seferleri ile Türkiye'ye dönmek isteyen Avrupa'daki vatandaşlarının ülkemize dönüşü tamamlandı. İstanbul Havalimanı'na inen uçaklarda bulunan yolcular özel otobüslerle karantina yurtlarına taşındı. Türkiye'ye gelen yolcuları taşıyan otobüslerden birinde dün yaşanan olay gündem yarattı. Karantina altına alınması gereken yolculardan biri otobüsten indirilerek polis ekipleri tarafından bölgeden götürüldü. Bu durum kamuoyunun tepkisine sebep oldu.

KKTC SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fransa'nın Paris kentinden TK1824 sayılı seferle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları taşıyan otobüs polis tarafından durduruldu. Diğer yolcularla karantinaya alınan Güzide Sofi, polis eşliğinde otobüsten indirilerek bölgeden götürüldü. Söz konusu kadın yolcunun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Sofi, Kanal D canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

"MAĞDUR DURUMDA OLAN BİZİZ"

"Kendimizi bu olayların içerisinde bulduk konuşacak durumda da değilim kusura bakmayın. Ne söyleyebilirim ki. Kızım Türkiye'de karantinada. Şu an bizde bekliyoruz. Çocuğum Kıbrıs'a gelmek için uçağa bindi buraya geliyorken sosyal medyada bu olaylar paylaşıldı. Burada mağdur durumda olan biziz. Çünkü biz biletimizi aldık. Aynı şekilde buraya gelip karantinaya girecekti. Ancak sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra karantinada. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Bizim müdahale etme yetkimiz olabilir mi?

"KIZIM İÇİN BİR AYRICALIK YAPILMASI MÜMKÜN MÜ?"

Benim kızım Fransa'da master yapıyor. Benim kızım böyle insanlarla tartışacak bir yaradılışta değil. Benim kızım bu tepkilerden dolayı korktu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin getirildiği uçaktan bahsediyoruz. Kızım için bir ayrıcalık yapılması mümkün mü?"

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Havalimanı'na Paris'ten gelen uçakta yer alan iki yolcunun, diğer yolcularla birlikte karantina alanına götürülürken polisler tarafından otobüsten indirilip karantina alanının dışına çıkarıldığı iddia edildi. Karantina altındaki otobüste bulunan diğer yolcular, karantina şartlarının ihlal edildiğini iddia edip polise tepki gösterdi. Olayın tanıkları, sosyal medya hesaplarından olay anınında çekildiği ileri sürülen bir video paylaştı.

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Haber Yorumları (1)
İSO: hadi hadi yedik
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