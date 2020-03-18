Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
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Başakşehir, Karantina, Polis, Güncel

Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor

Koronavirüs şüphesi nedeniyle çeşitli noktalardaki yurtlarda karantina altına alınan vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Karantinadaki vatandaşların yakınları ise yurt çevresinde bekleyerek, gereksinim duyabilecekleri malzemeleri görevlilere teslim ediyor.

18.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:09
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor

Başakşehir'de bir yurtta karantina altında yakınları bulunanlar, yakınlarının ihtiyaç duyabilecekleri bazı gıda ve giyim malzemelerini polis kontrolünün ardından görevlilere teslim etti. Yakınının cama çıkarak kendisine seslendiğini duyan bir kadın ise yakınıyla bir süre uzaktan sohbet etti. Yurt çevresinde de bir ilaçlama aracıyla dezenfekte çalışması yapıldı.

MALZEMELER ÖNCE POLİS KONTROLÜNDEN GEÇİYOR

Avrupa'nın 9 ülkesinden getirilen Türklerden bir kısmı Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'na yerleştirilerek karantina altına alındı. Karantinadaki hastaların yakınları yurdun önüne gelerek yakınları için gıda, giyim, ilaç gibi çeşitli malzemeler vermek için geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yurt çevresinde getirilen malzemeler de polis ekiplerince titiz bir şekilde incelendi. Yeni, kapalı paket ve ambalajlarda temel ve zaruri ihtiyaçları karşılaması gereken malzemeler, görevliler tarafından karantina altındaki kişilere verilmek üzere teslim alındı. Şartları karşılamayan malzemeler ise içeriye alınmadı.

KARANTİNADAKİ YAKINIYLA PENCEREDEN KONUŞTU

Yakını için getirdiği malzemeleri görevlilere teslim ettiği sırada karantina altında bulunan bir kadın pencereye çıkarak "Kardelen" diye seslendi. Yakınının sesini duyan kadın koşarak binanın önünde bulunan kaldırıma gitti ve bir süre burada yakınıyla sohbet etti. Belçika'dan gelen yakını karantinaya alınan ve yakınına ihtiyaçlarını getiren bir başka vatandaş, "Kıyafetleri eksikti onları getirdim. İlacı bitmek üzereydi onu getirdim. Su ısıtıcısı istemişti ama almayacaklar büyük ihtimal sadece elzem ihtiyaçlarını alıyorlarmış. Kontrol ediyorlar. Mama, ilaç, giysi gibi bir liste okundu onlar aklımda kaldı. Kahve getirmiştim onu da almıyorlarmış." dedi.

YURDUN OLDUĞU CADDE DEZENFEKTE EDİLDİ

Polis ekipleri yurt çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, belediyeye ait bir ilaçlama aracı da yurt önüne geldi. Yaya ve araç trafiğine kapalı olan yurt girişinin bulunduğu caddeye giren araçla dezenfekte çalışması yapıldı.

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Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor

Kaynak: DHA

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Koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının çevrede bekleyişi devam ediyor

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