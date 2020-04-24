Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu - Magazin
Instagram, Türkiye, Magazin, Haber

Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu

Yaptığı tiplemelerle tanınan oyuncu Aslı İnandık, son çektiği videolarında karantinada olan sosyal medya fenomenlerini ve ünlü isimleri tiye aldı. İsim vermeden video çeken İnandık, sık sık canlı yayın yapan kişileri de eleştirdi. İnandık'ın bu videoları ise izleyenleri gülümsetti.

24.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:23
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu

Sosyal medya hesabından çektiği eğlenceli videolarla adını duyuran ve sonrasında oyunculuk yapmaya başlayan Aslı İnandık, karantina sürecinde sürekli Instagram hesaplarından canlı yayın yapan ve sık sık motivayon içerikli cümleler kuran isimleri eleştirdi.

İSİM VERMEDEN ÜNLÜLERİ ELEŞTİRDİ

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından kendisini karantinaya alan Aslı İnandık, bu süreci tanınmış isimleri inceleyerek geçirmeye başladı. 2 gün önce çektiği videoda "Evde kalma fikrini sevmeye çalışıyoruz. Azda olsa üretebilmek ve üretme fikrini sevebilmeyi seviyoruz" diyerek sürekli motivasyonlu içerikli yayınlar yapan kişileri eleştirdi.

Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu

INSTAGRAM'DA CANLI YAYIN YAPANLARI ELEŞTİRDİ

Eleştirilerini bile herkesi güldürerek yapan İnandık, bugün yayınladığı videosunda ise isim vermeden birini eleştirdi. Videosunda sürekli canlı yayın yapanlara atıfta bulunan İnandık, "Gerçekten sıfır enerjiyle her gün canlı yayın yapmana gerek var mı bu günlerde" dedi. Oyuncunun videosunda bahsettiğim kişi "Falan" demez sadece "Felan" der diyerek de dikkat çekti.

Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Acı olay konserde ortaya çıktı! Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı Magazin
Acı olay konserde ortaya çıktı! Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı
Sefirin Kızı'nın Kavruk'u baba oluyor! Eşi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu çıktı Magazin
Sefirin Kızı'nın Kavruk'u baba oluyor! Eşi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu çıktı
Arto, Şeyma'yı eleştiren Demet'e öfke kustu: Kıza bir şey olursa sorumlusu sensin Magazin
Arto, Şeyma'yı eleştiren Demet'e öfke kustu: Kıza bir şey olursa sorumlusu sensin
Seda Akgül'den 23 Nisan kutlamasına serzeniş: Sosyal mesafeye uyulmadı Magazin
Seda Akgül'den 23 Nisan kutlamasına serzeniş: Sosyal mesafeye uyulmadı
Orhan Gencebay İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Magazin
Orhan Gencebay İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu
Survivor'da 23 Nisan coşkusu! Hep beraber İstiklal Marşı'nı okudular Magazin
Survivor'da 23 Nisan coşkusu! Hep beraber İstiklal Marşı'nı okudular
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona yorumu
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona yorumu
Ünlülerin balmumu heykelleri de 'evde kal' mesajı verdi
Ünlülerin balmumu heykelleri de 'evde kal' mesajı verdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesin diye her türlü taktiği denedi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesin diye her türlü taktiği denedi
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, takımının kazanacağı 3 ödülden men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, takımının kazanacağı 3 ödülden men edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Murat Boz Ebru Şallı Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Ali Koç Loris Karius Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 14:25:08. #1.14#
title