Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
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Koronavirüs, Bilecik, Güncel

Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı

Bilecik'te koronavirüse yakalandıkları için evlerinde karantina altında olan 2 kişi ile onlarla temas halinde olan bir kişi, market alışverişinde yakalandı. Para cezası verilen 3 kişi hakkında, ayrıca suç duyurunda bulunuldu.

16.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:47
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve evde karantina altında tutulan 2 kişi ile 1 temaslı vatandaş, alışveriş için çıktıkları markette yakalanınca toplam 9 bin 450 lira ceza aldılar.

SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNULDU

3 kişi hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' başlıklı 195. maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

3 KİŞİYE 9 BİN 450 LİRA CEZA KESİLDİ

Konu hakkında Osmaneli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında insan sağlığını hiçe sayarak dışarı çıkan 2 pozitif vakaya ve 1 temaslı vatandaşımız hakkında toplam 9 bin 450 TL idari para cezası, ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' başlıklı 195'inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: İHA

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