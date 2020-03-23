İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
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İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı

Koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumundaki İtalya'da virüse bağlı hayatını kaybeden kadınların yaş ortalaması 82, erkeklerin yaş ortalaması 79 olarak belirlendi.

23.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:22
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı

Karantina altındaki İtalya, korona virüsle mücadelesini sürdürüyor. Şuana kadar 60 bine yakın kişiye bulaşan virüs ülkedeki karantina sürecini uzattı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da virüsün başladığı Çin'i geçerek 5 bin 476'ya yükseldi.

EN GENCİ 31, EN YAŞLISI 103 YAŞINDA

Ülkede covıd 19'a yakalandıktan sonra 7 binden fazla kişide de iyileşme görüldü. İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü yeni bir rapor yayımladı. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk 3 bin 200 vakayı inceleyen enstitü, detaylı analizi internet sitesinden paylaştı. Buna göre, İtalya'da korona virüs kaynaklı ölümlerde yaş ortalaması 78,5. Ülkede hayatını kaybedenlerin en genci 31, en yaşlısı 103 yaşında.

ERKEKLERİ DAHA FAZLA ETKİLİYOR

Veriler, koronavirüsün erkeklere kadınlardan daha fazla etkili olduğunu gösteriyor. Ölenlerin yüzde 70,6'sını erkekler oluşturuyor. Ölümle sonuçlanan vakalarda 90 yaşa kadar olan tüm yaş gruplarında erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek. Virüsten hayatını kaybeden kadınların yaş ortalaması 82, erkeklerin yaş ortalaması 79.

İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı

Kaynak: İHA

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İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı

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