Karantina kaçakları! Tuğba Özerk'in panik anları...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karantina kaçakları! Tuğba Özerk'in panik anları...

08.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:55
Karantina kaçakları! Tuğba Özerk'in panik anları...

Şarkıcı Tuğba Özerk önceki gün Bebek'te bir erkek arkadaşıyla objektife yansıdı.

Şarkıcı Tuğba Özerk önceki gün Bebek'te bir erkek arkadaşıyla objektife yansıdı. Muhabirlerin görüntü aldığını fark eden ikili hemen birbirlerinden uzaklaştı.

Erkek arkadaşı yanından ayrılan Özerk koşar adım soluğu bir markette aldı. Market çıkışı muhabirlerin "Erkek arkadaşınız neden kaçtı?" sorusunu yanıtlamak istemeyen ünlü şarkıcı "Arkadaşlar, teşekkür ederim. Kolay gelsin" demekle yetindi.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Güney Koreli ünlü K-Pop grubu A.C.E, Erik Dalı'nda fena döktürdü! O anları 15 bin kişi izledi
Güney Koreli ünlü K-Pop grubu A.C.E, Erik Dalı'nda fena döktürdü! O anları 15 bin kişi izledi
Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı
Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı
İlişkilerde 'Anda' kalmanın önemi
İlişkilerde "Anda" kalmanın önemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Pınar Altuğ Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karantina kaçakları! Tuğba Özerk'in panik anları... - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 09:54:48. #1.14#
title