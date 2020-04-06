Karantina altındaki Boris Johnson'dan mesaj: İyiyim Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Johnson, sosyal medya hesabından iyi durumda olduğunu açıkladı.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Johnson, sosyal medya hesabından iyi durumda olduğunu açıkladı.

Koronavirüs semptomlarının devam etmesi sebebiyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından, "Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Johnson aynı zamanda tüm Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür etti ve herkesi evde kalması için yeniden uyardı.

Kaynak: DHA