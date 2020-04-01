Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas Koyulhisar'a bağlı Dilekli Köyü'nde bir vatandaş Vefa Sosyal Destek Hattı'nı arayarak saman isteyince jandarma ilçeden alınan samanları traktörle köye götürdü.
01.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:05
Korona virüsü tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köyde samanı biten köylüye samanını Jandarma ekipleri götürdü.
JANDARMA AHIRA KADAR SAMANI GÖTÜRDÜ
Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Dilekli köyü karantina altına alınmıştı. Köyden çıkması yasak olan köy sakinlerinin ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek " ekipleri tarafından karşılanıyor. Karantina altındaki Dilekli köyünde yaşayan Emrah Basmakçı, "Vefa Sosyal Hattını" arayarak hayvanlarının samanının bittiğini söyledi.
Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker Mahmut Gökçe tarafından traktörle Basmakçı'nın ahırına götürüldü.