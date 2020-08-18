Karanfilin faydaları ve kullanımı | Karanfil boğaza iyi gelir mi? Karanfil diş ağrısına iyi gelir mi? Karanfil pek çok sektörde kullanılan bir bitkidir. Karanfil yağı nedir? Karanfil saça nasıl uygulanır? Karanfil çayı,karanfil çayı faydaları karanfil saç maskesi, karanfil saç kürü faydaları hakkında merak edilenler haberimizde.

Karanfil, yiyecek sektöründen sağlık sektörüne kadar pek çok yerde kullanılan bir bitkidir. Sağlık açısından pek çok faydası olan karanfilin farklı kullanım şekilleri vardır.

KARANFİL NEDİR? İÇERİĞİ

Bir çay kaşığı karanfil içerisinde manganez, lif, C ve K vitaminleri bulunur. Ayrıca, A, E ve B6 vitaminleri, kalsiyum, potasyum, sodyum, Omega 3 ve Omega 6 açısından da zengindir.

KARANFİLİN FAYDALARI VE KULLANIMI

Sindirim sistemini iyileştirir.

Bakteri ve enfeksiyona karşı koruma sağlar.

Karaciğeri korur.

Akciğer kanseri ile savaşır.

Kan şekerini düzenler.

Yaraları tedavi eder.

Akne tedavisinde kullanılır.

Bağışıklık sistemini geliştirir.

Kuvvetli bir antioksidandır.

İltihapla mücadele etmesi için kullanılır.

Cildi gençleştirir ve parlaklaştırır.

Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.

Mide ülseri gibi mide rahatsızlıklarını önler. Fakat fazla kullanımı durumu tersine çevirebilir.

Bağırsak sorunlarını hafifletir.

Mide bulantısı için etkilidir.

Şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarına iyi gelir.

İçeriğinde bulunan manganez sayesinde beyin işlevi artar.

Kemik sağlığını olumlu etkiler.

C ve K vitaminleri bağışıklık sistemini destekler.

Kanın pıhtılaşmasını önler.

K vitamini kemik sağlığı için önemlidir.

Karanfil ekstresi tümör büyümesini yavaşlatır.

Karanfil çiğnemek ağız kokusuna iyi gelir.

Karanfil çiğnemek ayrıca boğaz ağrısını hafifletir.

Karanfil çatlak izlerini azaltmaya yardımcı olur.

Araştırmalara göre içerdiği bileşenler sayesinde karanfil, stresi azaltmaya ve karaciğerin korunmasına yardımcı olmaktadır.

KARANFİL YAĞI

Karanfil ile karanfil yağı da üretilir. Karanfil yağı başta mide olmak üzere pek çok hastalığa şifa olur.

Mide mukozasının kalınlığını artıran karanfil yağı, mide astarını korur.

Peptik ülseri önler.

Bronşit, astım, soğuk algınlığı ve öksürük gibi solunum yolu rahatsızlıklarını hafifletir. Karanfil yağı, solunum yolunu rahatlatır.

Anti enflamatuar etkiye sahiptir.

KARANFİL DİŞ AĞRISINA İYİ GELİR Mİ?

Karanfil içerisinde öjenolun anestezik ve antibakteriyel özellikler bulunur. Bu özellikler diş ağrısını hafifletmeye yarar.

Ağzınıza 1 2 adet karanfil alın, tükürüğünüzle ıslanacak olan karanfilleri ağrıyan dişiniz ile hafif hafif ezin. Eğer ezecek kadar rahat değilse dişiniz, bıçağın düz yeri ile karanfili bir düzlük üzerinde ezin ve dişinize koyun. Uyuşarak rahatladığını fark edeceksiniz.

KARANFİL SAÇ MASKESİ | KARANFİL SAÇ KÜRÜ FAYDALARI

Anti bateriyel özelliği bulunan karanfil, karanfil ağacının çiçek tomurcuklarından elde edilen bir baharattır. Ağız kokusu ve diş ağrısı tedavisi için tercih edilen karanfilin özellikleri bunlarla sınırlı değildir.

Karanfilin saça faydaları;

Saç kökünü besler.

Düzenli olarak karanfil ile bakım yaparsanız yeni saç oluşumunu desteklersiniz ve karanfil saçın uzamasına yardımcı olur.

İnce telli ve hacim almayan saçlardan şikayet ediyorsanız, karanfil ile bakım yapabilirsiniz. Karanfil saça hacim kazandırır.

Düzenli aralıklarla karanfil kürü yaparak saçınızın daha canlı ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Saça canlılık ve parlaklık kazandırır.

Saç dökülmesinin pek çok sebebi vardır. Hormonal sorunlar, ani kilo kaybı, düzensiz beslenme gibi sebeplerden dökülen saç kökünü desteklemek için karanfil kürü uygulayabilirsiniz.

Saçtaki elektriklenmeyi önlemek için tercih edebileceğiniz ürün sayesinde etkileyici saçlara sahip olabilirsiniz.

KARANFİL SAÇA NASIL UYGULANIR? KARANFİL KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Bir kavanoza 1 litre su, 1 çay bardağı karanfil koyun. 24 saat boyunca kapalı olarak karanfilin içeriğinin suya geçmesini bekleyin. Süre sonunda suyu bir kaba süzdükten sonra kullanın.

Bu suyu her gün saçınıza uygulamak yerine gün aşırı uygulamanızı tavsiye ederiz.

Bir diğer yöntem ise;

1 su bardağı kaynar su içerisine 10 - 15 adet karanfil atın. Kapağı kapalı bir kavanoza karışımı koyun. 15 dakika demlendikten sonra suyu spreyli bir kaba alın. Saç derinize de uygulayarak spreyi saçınıza sıkabilirsiniz. Saçınızı durulamaya gerek yoktur fakat rahatsız olursanız yaklaşık 3 saat durduktan sonra durulayabilirsiniz.

Haftada en fazla 2 kere uygulayın. Düzenli olarak her hafta uygulayın.

KARANFİL ÇAYI

Karanfil çayı hazırlamanın birçok yöntemi bulunur. 6 adet karanfili 2 bardak su ile kaynatın. Çayı 5 dakika kadar kaynattıktan sonra 15 dakika demlenmesini beklemeniz yeterlidir. Bu çayı yemeklerden sonra 1 çorba kaşığı olacak şekilde tüketebilirsiniz.

KARANFİL ÇAYI FAYDALARI

Ağız ve diş sağlığı için faydalıdır.

Diş etlerini rahatlatır.

Ağız içi enfeksiyonları azaltır.

Sindirim sistemini düzenler.

Yemek sonrası oluşan şişkinliği azaltır.

Tükürük üretimini artırır ve besinlerin rahat sindirilmesini sağlar.

Cilt sağlığına iyi gelir.

Kuru ciltler için nem etkisi yaratır.

Mide bulantısını geçirir.

Kışın diğer bitkilerle karıştırarak karanfil çayı yaparsanız soğuk algınlığına karşı bariyer oluşturursunuz.

Karanfil çayında yer alan antioksidan bileşenler, vücudun kendini yenilemesine yardım eder.