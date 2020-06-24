Karanfil çiçeği anlamı nedir? Karanfilin faydaları nelerdir? Karanfil çiçeği hakkında bilgi

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Karanfil çiçeği, renklerine göre farklı anlamlar içeren, görünüşü ve faydaları ile çoğu insan tarafından tercih edilen bitki türüdür. Beyaz karanfil saflığı simgeler iken, pembe çiçek şükranlık anlamındadır. Cilt ve saç bakımdan, ağız kokusuna kadar birçok faydası bulunan karanfil, demlenmesi ile de tüketilebilir.

KARANFİLİN ANLAMI NEDİR?

Karanfil, çekici ve sevgi anlamına gelmektedir. Bir efsaneye göre Hz İsa mezara taşınırken annesi Meryem tarafından dökülen gözyaşlarını temsil etmektedir.

Fransa'da ise karanfil özellikle mor karanfil cenazelerde kullanılır.

Hollanda'da beyaz karanfiller, direniş simgesi olarak kullanılmıştır.

KARANFİL RENKLERİ VE ANLAMLARI

Beyaz Karanfil:Saflık ve şans anlamında.

Kırmızı Karanfil: Hayranlık anlamında

Koyu Kırmızı: Aşk ve sevgi anlamında

Pembe Karanfil: Şükranlık anlamında

KARANFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Asya ülkelerine özgü karanfil bitkisi, bilmediğiniz birçok yararı vardır. İlaçlara alternatif olarak kullanılır. Karanfilin faydaları nelerdir?

-Ağız kokusuna iyi gelir.

-Bakterileri yok eder.

-Metabolizmayı çalıştırır

-Mide bulantısına iyi gelir.

-Saça ve cilde faydaları vardır.

-Sindirim sistemine yardımcı olur.

-İshal problemini çözer.

KARANFİL ÇİÇEĞİNİN BAKIMI NASIL YAPILIR?

Karanfil çiçeği bakımı zor değildir fakat dikkat ister. Karanfil çiçeği, açık alanda büyümeye alışmıştır. Eğer bahçeniz var ise orada bakım yapmalısınız. Apartmanda yaşıyorsanız bol güneş alan veya balkonda büyümesine izin vermelisiniz. Yaz günlerinde bol güneşten kaçınılmalıdır. Bu durum çiçeğin yanmasına sebep olur. Belli aralıklar ile karanfiller budanmalı, yeni gelecek karanfillere yer açılmalıdır. Çiçeği fazla budarsanız rengi solacak ve kötü görüntü oluşacaktır. Toprak türü çok önemli değildir. Karanfil çiçeği her toprakta rahatça büyür. Sık su dökmeyin. Karanfil çiçeği suyu fazla sevmez. Çiçeğin saksısı delikli olmalı, su rahatça akmalıdır. Aksi takdirde çiçek çürümeye başlar. Çürüyen çiçekler anında koparılmalı üstünde bırakılmamalıdır. Geri kalanlarıda çürüyecektir

KARANFİL ÇOĞALTMA

Evinizde rahatlıkla bakabileceğiniz, hoş görünüme sahip karanfil, çoğalması için yaz mevsim beklenmelidir. En sık kullanılan çoğaltma yöntemler, çelik ile çoğaltma ve daldırma yöntemi ile karanfil çoğaltmadır.

-Çelik ile karanfil çoğaltma: Bu yöntem ile karanfil çoğaltma Ağustos ayında yapılmaya başlanır. Sapından ayrılan çiçek kolay bir şekilde çoğaltılır. İlk önce çapraz bir şekilde kök ve çiçek kesilir. Dalda yaprak kaldıysa onlar ayrılır. Kök herhangi bir toprağa ekilir. Güneş görmeyen oda sıcaklığında bir süre bekletilir. Ardından yerine alınabilir.

-Daldırma yöntemi ile çoğaltma: Solan çiçeğiniz varsa bu yöntem sizin için uygun olacaktır. Çiçeği ve kökü ayrılarak, dal kısmı toprağa daldırılır. Belli süre geçtikten sonra filizlenen karanfiller ortaya çıkacaktır.

KARANFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Suyu kaynattıktan sonra içine bir miktar karanfil atın. Daha sonra ayrı kapta sirke, bal veya ne istiyorsanız onları karıştırın. Demlenen karanfilin ardından bu karışımı ekleyin. 5 dakika sonra içmeye hazır, enfes çay sizleri bekliyor olacaktır.