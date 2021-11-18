Karamollaoğlu'ndan koltuk kriziyle ilgili yeni açıklama: Ben teklifi kabul etseydim kriz yaşanmazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görüşmeye oturma düzeni damga vurmuştu. Erdoğan, elini sıktığı Karamollaoğlu'nu yanındaki tekli koltuk yerine biraz daha uzakta bulunan üçlü koltuğa yönlendirmişti. Yayınlanan videoda Saadet Partisi liderinin "Böyle mi geçeyim?" diye sorduğu duyulmuştu. Karamollaoğlu ise yaşanan olayın koltuk krizi olmadığını söylemişti.

Haber Global ekranlarında yayınlanan "Siyaset Özel" programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KABUL ETSEYDİM KRİZ OLMAZDI"

Uzunca süre gündemi meşgul eden koltuk krizi ile ilgili soruya yanıt veren Temel Karamollaoğlu, "Randevuyu ben istedim. Yemek teklifini ben öğle yemeği yemediğim için kabul etmedim. Ama bu benim hatam. Öğle yemeğini teklifini kabul etmem gerekirdi. Kabul etseydim oturma krizi de olmazdı. Ben bir şeyi reddetmek için yapmadım. Kendiliğinden oldu. Hem öğle yemeği yemediğim için." şeklinde konuştu.

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