KARAMAN (İHA) - - Karaman Kalesi kayak merkezini aratmadı

Çocuklar Karaman Kalesi'nde sini, naylon ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi

KARAMAN - Karaman'da yağan karın ardından Karaman Kalesi'ne akın eden çocuklar, sini, naylon ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Karaman'da kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okulların da tatil olmasıyla çok sayıda çocuk, öğle saatlerinde kayak yapmak için Karaman Kalesi'ne koştu. Ellerindeki sini, naylon ve kızaklarla kayan çocuklar ilginç görüntüler oluşturdu. Kalenin bulunduğu yerden aşağıdaki yola kadar dik yokuştan kayan çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Kayak sırasında sık sık görünmez kazalar da yaşandı. Getirdikleri malzemelerle kayan çocuklar, çok keyifli olduğunu söyledi.

(ARD-MD-FM-