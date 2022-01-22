Karaman Kalesi kayak merkezini aratmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman Kalesi kayak merkezini aratmadı

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Haberler | Güncel

- Karaman Kalesi kayak merkezini aratmadı Çocuklar Karaman Kalesi'nde sini, naylon ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi Karaman'da yağan karın ardından Karaman Kalesi'ne akın eden çocuklar, sini, naylon ve kızaklarla kayarak eğlendi.

KARAMAN (İHA) - - Karaman Kalesi kayak merkezini aratmadı

Çocuklar Karaman Kalesi'nde sini, naylon ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi

KARAMAN - Karaman'da yağan karın ardından Karaman Kalesi'ne akın eden çocuklar, sini, naylon ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Karaman'da kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okulların da tatil olmasıyla çok sayıda çocuk, öğle saatlerinde kayak yapmak için Karaman Kalesi'ne koştu. Ellerindeki sini, naylon ve kızaklarla kayan çocuklar ilginç görüntüler oluşturdu. Kalenin bulunduğu yerden aşağıdaki yola kadar dik yokuştan kayan çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Kayak sırasında sık sık görünmez kazalar da yaşandı. Getirdikleri malzemelerle kayan çocuklar, çok keyifli olduğunu söyledi.

(ARD-MD-FM-

Karaman Kalesi kayak merkezini aratmadı

Karaman Kalesi kayak merkezini aratmadı

Karaman Kalesi kayak merkezini aratmadı

Karaman Kalesi kayak merkezini aratmadı

Karaman Kalesi kayak merkezini aratmadı

Karaman Kalesi kayak merkezini aratmadı

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Son Dakika Haberleri

Karaman, kar, Yerel, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title