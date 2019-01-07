Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İlçede gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimi bulurken, yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlık, okulların bugün geçerli olmak üzere tatil edilmesine karar verdi. - KARAMAN

Kaynak: İHA