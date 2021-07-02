Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 15'e yükseldi
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Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 15'e yükseldi

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 15'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si daha tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si daha tutuklandı. Önceki gün tutuklanan 8 kişiyle birlikte tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 20 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 50 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca, 4 tüfek, 70 mermi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 435 lira ile 675 avro, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sikke ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Sorguları tamamlanan 7 şüpheli de sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklanan şüphelisi sayısı 15'e yükselmiş oldu. Gözaltındaki 9 şüphelinin ise halen emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARAMAN

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 15'e yükseldi
Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 15'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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