Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
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Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.S, A.B.U, S.A. ve F.S, isimli kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönde duyum alması üzerine şahısları takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şahısların içinde bulunduğu otomobili Karaman-Ereğli yolunun girişinde önünü keserek durdururken, araçta yaptıkları aramada 281 gram metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı

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