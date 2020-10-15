Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yolda can pazarı yaşandı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yolda can pazarı yaşandı

15.10.2020 19:08 | Son Güncelleme: 15.10.2020 19:35

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştı. Kazanın ardından tarlaya giren minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.

Karaman'da, akşam saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan üst geçit yakınlarında meydana gelen kazada, Konya'nın Bozkır ilçesinden Karaman'a elma toplamaya gelen tarım işçilerinin içinde bulunduğu Abdurrahman Ç. yönetimindeki 42 AHA 658 plakalı minibüs ile Habib K. idaresindeki 70 ABA 547 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS TARLAYA UÇTU

Kaza sonrası kontrolden çıkan minibüs boş tarlaya girerken içinde bulunan 13 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yolda can pazarı yaşandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yolda can pazarı yaşandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yolda can pazarı yaşandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yolda can pazarı yaşandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yolda can pazarı yaşandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yolda can pazarı yaşandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yolda can pazarı yaşandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yolda can pazarı yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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