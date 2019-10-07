07.10.2019 12:28

Karaman'da kırmızı ışık ihlali kazası 7 yaralı

Karaman'da kavşakta ışık ihlali yapan otomobilin, başka bir araçla çarpışması onucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.50 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Mustafa Gün, yönetimindeki 70 AAL 212 plakalı otomobille iddiaya göre kavşakta ışık ihlali yapması sonucu Ramazan Küçükyavuz idaresindeki 70 FA743 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Mustafa Gün ile yanında bulunan Zeki Gün, Fadime Gün, Fatma Gün ile diğer araçta bulunan Cemile Küçükyavuz, Hatice Hakan ve Sevda Hakan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA