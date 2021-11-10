Karaman'da kaza yapan motosiklet otomobilin kaportasında kaldı - Haberler
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Karaman'da kaza yapan motosiklet otomobilin kaportasında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karaman'da kaza yapan motosiklet otomobilin kaportasında kaldı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yola savrularak yaralanırken, motosikleti aracın kaportasında kaldı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yola savrularak yaralanırken, motosikleti aracın kaportasında kaldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Cedit Mahallesi 309 Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 06 EB 6102 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşakta M.Ü. (23), idaresindeki 06 CFS 325 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet otomobilin kaportasında kalırken, sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü tedbir amaçlı olarak tedavisi yapılmak üzere ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaporta üzerinde kalan motosiklet ise polis ve vatandaşların yardımıyla araç üzerinden alınarak kenarı çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARAMAN

Karaman'da kaza yapan motosiklet otomobilin kaportasında kaldı

Karaman'da kaza yapan motosiklet otomobilin kaportasında kaldı

Karaman'da kaza yapan motosiklet otomobilin kaportasında kaldı

Karaman'da kaza yapan motosiklet otomobilin kaportasında kaldı

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