Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Nefise Sultan Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde arkadaş oldukları öğrenilen Volkan Ç. ile Ali T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Ç, arkadaşı Ali T'yi sopa ile darbedip, bıçaklayarak kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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