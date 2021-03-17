Karaman'da bıçağın üzerine düştüğünü söyleyen şahıs bacağından yaralandı
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Karaman'da bıçağın üzerine düştüğünü söyleyen şahıs bacağından yaralandı

17.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:50
Karaman'da bıçağın üzerine düştüğünü söyleyen şahıs bacağından yaralandı

Karaman'da çıkan tartışmada bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söyleyen şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Karaman'da çıkan tartışmada bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söyleyen şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Külhan Mahallesi'nde bunulan bir eğlence mekanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada M.G isimli şahıs bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan M.G., polise verdiği ifadesinde kavga sonucu değil kendisinin kazayla bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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