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Son dakika haberleri: Karaman'da 32 yaşındaki şahıs apartmanın bahçesinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Karaman'da 32 yaşındaki şahıs apartmanın bahçesinde ölü bulunduKARAMAN Karaman'da 32 yaşındaki 1 kişi, oturduğu apartmanın bahçesinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da 32 yaşındaki şahıs apartmanın bahçesinde ölü bulundu

KARAMAN Karaman'da 32 yaşındaki 1 kişi, oturduğu apartmanın bahçesinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi 357. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5'nci katında oturan 32 yaşındaki Hasan Şahin'i bahçede yerde yatar vaziyette gören komşuları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Hasan Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Komşuları tarafından ölü olarak bulunan Hasan Şahin'in 2 yıl içerisinde babası ve annesini kaybettiği, evde de tek başına yaşadığı öğrenildi.

Şahin'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberleri: Karaman'da 32 yaşındaki şahıs apartmanın bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Karaman'da 32 yaşındaki şahıs apartmanın bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Karaman'da 32 yaşındaki şahıs apartmanın bahçesinde ölü bulundu

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