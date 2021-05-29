Karaman'da 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı
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Karaman'da 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı

Karaman'da 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da hakkında 7 ayrı suçtan 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Karaman'da hakkında 7 ayrı suçtan 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak tutuklandı. Şahsın bir yakını adliyeye getirilişi sırasında görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'Çocukları fuhuşa teşvik etme', 'silahla yağma' ve 3 ayrı 'yaralama' suçundan toplam 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Y.E'nin kente geldiği duyumunu aldı. Yapılan planlı çalışma ve operasyonla Y.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.E. adliyeye sevk edilirken, şahsın bir yakını görüntü çeken gazetecileri engellemeye çalıştı. Y.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Karaman'da 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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