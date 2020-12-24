Karaismailoğlu: "Yüzde yüz yerli ve milli olan eSIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz"
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Karaismailoğlu: "Yüzde yüz yerli ve milli olan eSIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

24.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM'ın tanıtım toplantısına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM'ın tanıtım toplantısına katıldı. (2)

"Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, yüzde yüz yerli ve milli olan eSIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

"(Sosyal medya kuruluşlarına ilişkin düzenleme) Kimi sosyal medya kuruluşlarının bu mevzuata uyum sağlamak yönündeki adımlarını takdirle karşıladık. Aynı özen ve hassasiyeti en kısa zamanda diğer kuruluşlardan da beklediğimizi buradan tekrar hatırlatmak istiyorum"

Karaismailoğlu: 'Yüzde yüz yerli ve milli olan eSIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz'
Karaismailoğlu: 'Yüzde yüz yerli ve milli olan eSIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz'
Karaismailoğlu: 'Yüzde yüz yerli ve milli olan eSIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz'
Karaismailoğlu: 'Yüzde yüz yerli ve milli olan eSIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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