Karaduman: "Türkiye'yi Hedeflerinden Hiç Kimse Alıkoyamayacak"

Rize'de gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi İl Başkanları Toplantısı'na katılan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "Son derece verimli geçen toplantımızda çalışmalarımızı değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. AK Parti ailesi olarak milletimizle birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çaba harcıyoruz" dedi.

AK Parti Karadeniz Bölgesi İl Başkanları Toplantısı Rize'de yapılırken önemli konular ele alındı. Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, iki gün süren programda hem toplantılara katıldı hem de ikili görüşmelerde bulundu. Ayder Yaylası'nda düzenlenen program boyunca Samsun ve diğer illerin gerçekleştirdiği teşkilat çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca teşkilatların daha önce yaptıkları ve önünüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar hakkında da istişarelerde bulunuldu.

"Çok verimli geçti"

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, il başkanları toplantısının çok verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Samsun teşkilatı olarak çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. İl başkanları toplantımızda da çalışmalarımızı paylaşıp değerlendirmelerde bulunduk. Bundan sonraki süreçte gerçekleştireceğimiz çalışmalar konusunda da istişareler yaptık. Sonuçları itibariyle çok verimli bir toplantı oldu. Samsunumuzu ve ülkemizi daha iyi noktaya taşıma adına çalışmalarımıza daha önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. AK Parti ailesi olarak milletimizle birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştırmak için çaba harcıyoruz. Bizleri bu hedeften hiç kimse alıkoyamayacaktır. Güçlü bir Türkiye için, Samsunumuzu daha güzel noktalara taşımak için her zaman olduğu gibi yoğun tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Toplantıya katılanlar

Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın başkanlık yaptığı toplantıya AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman'ın yanı sıra Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, Artvin İl Başkanı Şenol Alparslan, Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Düzce İl Başkanı Himmet Keskin, Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Rize İl Başkanı İshak Alim, Sinop İl Başkanı Ali Çöpçü, Tokat İl Başkanı Metin Polat, Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun katıldı. - SAMSUN