Karaduman: "Hedeflerimize Emin Adımlarla İlerleyeceğiz"

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "2019 seçimlerinden alnımız ak bir şekilde çıkarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, AK Parti 23. Dönem Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve İlkadım Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, Uluslar arası Öğrenciler Derneği, Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği, TÜMSİAD Samsun Şube Başkanı Adem Aksoy ve yönetimi ile Canik Muhtarlar Derneği, AK Parti İl Başkanı Karaduman'a hayırlı olsun temennilerini ilettiler.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Ziyaretlerde AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar. İl Başkanı Av. Hakan Karaduman'ın gençlik kolları başkanlığından bu güne kadar teşkilat içerisinde önemli görevlerde bulunduğunu ifade eden ziyaretçiler, 2019 yılında gerçekleşecek seçimlerde genç bir başkanın kaptanlığında Samsun'un başarılı olunacağını ifade ettiler.

"Ziyaretçilerimize teşekkür ederim"

Hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan konuklarına teşekkür eden İl Başkanı Karaduman, "İl Başkanlığı görevini devraldığımız günden bu güne kadar, ziyaretlerimiz oldu. Teşkilat çalışmalarımızın yanı sıra, bizlere hayırlı olsun dileklerini iletmek için gelen Milletvekillerimiz, STK Temsilcilerimiz, teşkilat mensuplarımız, belediye başkanlarımız oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşkilat çalışmalarımız ve ziyaretlerimiz tamamlandıktan sonra hızlı bir şekilde 2019 seçimlerinin hazırlıklarına başlayacağız. Bu seçimlerden de alnımız ak bir şekilde çıkarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN