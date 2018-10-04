Karaduman: "Çözüm Üretmeye Devam Edeceğiz"

AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "Kimseyi ayırt etmeden, her vatandaşımızı kucaklayıp, dertlerini dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup toplantısı, AK Parti İl Başkanlığında yapıldı. AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

"Acımız çok büyük"

Toplantının açılışında, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında düzenlenen hain saldırıda, yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu 7 askerimizin şehit olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "Bugün 7 vatan evladımız şehit oldu. Acımız çok büyük. Kalleşçe saldırıda Samsunlu hemşehrimiz Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu da şehit oldu. Vatanımızı korumak için canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifa diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gönül belediyeciliği vurgusu

Ardından toplantıda meclis üyelerine hitap eden Başkan Karaduman, gönül belediyeciliğine vurgu yaptı. Geçmişten bugüne sürekli vatandaşlarla iç içe olduklarını, önümüzdeki süreçte de bu durumun devam edeceğini belediye başkanlarına ve meclis üyelerine hatırlatan Başkan Karaduman, "Daha önce olduğu gibi bugün de yarın da sürekli vatandaşlarımızla beraber olacağız. Milletimize hizmeti her zaman görev sayan ve bunu başarılı şekilde yapan AK Parti, gönül belediyeciliği noktasında vatandaşlarımızdan da olumlu karşılık bulmuştur. Sürekli vatandaşlarımızla beraberiz. AK Parti milletin ta kendisidir. Dolayısıyla kimseyi ayırt etmeden her vatandaşımızı kucaklayıp, dertlerini dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN