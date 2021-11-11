Karadeniz'de sular ısınıyor! ABD gemilerinin varlığı Rusya'yı çok kızdırdı: Ateşle oynuyorlar - Haberler
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Karadeniz'de sular ısınıyor! ABD gemilerinin varlığı Rusya'yı çok kızdırdı: Ateşle oynuyorlar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Karadeniz'deki ABD gemilerinin varlığına tepki gösterdi. Ryabkov, "Amerikan gemilerinin üslerinden binlerce mil uzakta, Karadeniz'de ne işi var? Tüm bunların seyrüsefer özgürlüğü için olduğunu söyleyen hiçbir açıklama işe yaramaz. Ateşle oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de NATO özelinde Abd ve Rusya arasında artan gerilim giderek yükseliyor. Karşılıklı açıklamalar ülkeler arası devam ediyor. Son olarak özellikle ABD savaş gemilerinin Karadeniz'deki varlığından rahatsız olan Rusya'dan sert bir açıklama geldi.

"ATEŞLE OYNUYORLAR"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Amerikan gemilerinin üslerinden binlerce mil uzakta, Karadeniz'de ne işi var? Tüm bunların seyrüsefer özgürlüğü için olduğunu söyleyen hiçbir açıklama işe yaramaz. Ateşle oynuyorlar." dedi.

"ABD OLASI SAVAŞ ALANINI İNCELİYOR"

Rusya Savunma Bakanlığı da dün "ABD olası savaş alanını inceliyor" mesajı verirken, "Rus Silahlı Kuvvetleri, sürekli izlemede kalıyor ve durumu kontrol ediyor" vurgusunu yapmıştı.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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