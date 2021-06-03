Karadeniz Bölgesi'nin en az vaka görülen kenti Sinop'ta turizm beklentisi arttı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında, 39,27'ye gerileyerek Karadeniz Bölgesi'nin en az vaka görülen kenti olan Sinop'ta, yaz sezonunda turizm hareketliliği beklentisi arttı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında, 39,27'ye gerileyerek Karadeniz Bölgesi'nin en az vaka görülen kenti olan Sinop'ta, yaz sezonunda turizm hareketliliği beklentisi arttı.

Tarihi ve kültürel zenginlikleri, tabiat parkları, uzun sahilleri ve temiz deniziyle yaz sezonunda bölgenin en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Sinop'ta, Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı düşüşün devam etmesi turizmcileri mutlu etti.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığınca, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısının Sinop'ta 39,27'ye gerilediğinin açıklandığını hatırlatarak, vaka sayılarındaki düşüşün, yaz sezonu öncesi turizm açısından çok pozitif bir gelişme olduğunu söyledi.

Güvenli ve sağlıklı turizmin adresinin Sinop olabilmesi noktasında düşüşün devam etmesini arzu ettiklerini anlatan Çobanoğlu, "Vaka sayılarımızdaki bu düşüş, turizm noktasında bize büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu psikolojik olarak da insanlar üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Ancak hedefimiz sadece bölgemizde değil Türkiye'de en az vaka görülen kent olmak. İnşallah güvenli ve sağlıklı turizmin adresi, bu yaz sezonunda Sinop olacak." diye konuştu.

Çobanoğlu, kentteki konaklama tesislerinde yavaş yavaş yaz dönemine ilişkin rezervasyonların başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu