Karacayı kurtarmak için Çoruh nehrine atlayan belediye çalışanı tam altınla ödüllendirildi
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Karacayı kurtarmak için Çoruh nehrine atlayan belediye çalışanı tam altınla ödüllendirildi

30.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:06
Karacayı kurtarmak için Çoruh nehrine atlayan belediye çalışanı tam altınla ödüllendirildi

Artvin'in Borçka ilçesinde 5 gün önce Çoruh Nehri'nde boğulmak üzere olan karacayı kurtarmak için buz gibi sulara atlayan Borçka Belediyesi çalışanı Memduh Kurtuluş tam altınla ödüllendirildi.

Artvin'in Borçka ilçesinde 5 gün önce Çoruh Nehri'nde boğulmak üzere olan karacayı kurtarmak için buz gibi sulara atlayan Borçka Belediyesi çalışanı Memduh Kurtuluş tam altınla ödüllendirildi.

Borçka ilçesinde Belediye çalışanı Memduh Kurtuluş, Çoruh nehrine düşen karacayı görünce hiç düşünmeden nehre atlamış, o anlar ise cep telefonu kameralarına yansımıştı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, karacayı kurtarmak için nehre atlayan çalışana teşekkür plaketi ve tam altın hediye etti.

Başkan Ercan Orhan, törende yaptığı açıklamada, dünyada insanlar kadar hayvanlarında yaşama hakkı olduğunu söyledi. Karacayı sudan kurtarmak için nehre giren Memduh Kurtuluş'u örnek davranışından dolayı ödüllendirmek istediklerini kaydeden Orhan, "Borçka belediyesi olarak bu güzel davranışın karşılıksız kalmasını istemedik. Kendi canını hiçe sayan Memduh kardeşimizi tebrik ediyorum. Takdirle karşıladık. Sadece ben değil tüm Türkiye takdirle karşıladı. Konuyla ilgili birçok tebrik mesajları aldık" dedi.

Karacanın ölmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Orhan, "Keşke o emeğin karşılığında karaca yaşasaydı. Yaşam alanında hayatına devam etseydi" ifadelerini kullandı.

Karacayı kurtarmak için nehre giren Memduh Kurtuluş, olayın çok ani geliştiğini ifade ederek durumu öğrenir öğrenmez olay yerine koştuklarını söyledi. Kurtuluş "Olay yerine geldiğimde hayvanı suda görünce dayanamadım, hiç bir şey aklıma gelmedi bir anada suya dalıverdim. Tehlikeyi hiç düşünmedim, sadece hayvanı kurtarmak istedim. Hayvanı sudan çıkardım ama maalesef öldü. Buna çok üzüldüm" diye konuştu. - ARTVİN

Karacayı kurtarmak için Çoruh nehrine atlayan belediye çalışanı tam altınla ödüllendirildi
Karacayı kurtarmak için Çoruh nehrine atlayan belediye çalışanı tam altınla ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Okur

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