Karacayı kurtarmak için Çoruh nehrine atlayan belediye çalışanı yaşadığı o anları anlattı
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Karacayı kurtarmak için Çoruh nehrine atlayan belediye çalışanı yaşadığı o anları anlattı

25.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:00
Karacayı kurtarmak için Çoruh nehrine atlayan belediye çalışanı yaşadığı o anları anlattı

Artvin'in Borçka ilçesinde Çoruh Nehri'nde boğulmak üzere olan karacayı kurtarmak için buz gibi sulara atlayan Borçka Belediyesi çalışanı Memduh Kurtuluş yaşadığı o anları anlattı.

Artvin'in Borçka ilçesinde Çoruh Nehri'nde boğulmak üzere olan karacayı kurtarmak için buz gibi sulara atlayan Borçka Belediyesi çalışanı Memduh Kurtuluş yaşadığı o anları anlattı.

Borçka ilçesinde Çoruh nehrine kapılan karacayı fark eden vatandaşlar durumu telefonla Borçka Belediyesi'ne haber verdi. İhbarı alan belediye ekipleri durumu Belediye Başkanı Ercan Orhan'a iletti. Başkan Ercan Orhan, anında gerekli müdahalenin yapılması ve karacanın kurtarılması için belediye ekiplerine talimat verdi. Belediye şantiye çalışanlarından Memduh Kurtuluş, bunun üzerine harekete geçerek üzerindeki elbise, cüzdan ve telefonla ve kıymetli eşyaları ile birlikte boğulmak üzere olan karacayı kurtarmak üzere Çoruh Nehri'ne atladı. Karacayı omuzlarına alarak sudan çıkan Kurtuluş, hayvanın son nefesini vermesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Yaşadığı olay sonrası büyük üzüntü yaşadığını ve soğuk suya girmesi nedeniyle de hastalandığını belirten Kurtuluş "Hayvan sever bir başkanımız var. Belediyemize gelen ihbarı öğrenince, bende nehre doğru yürüdüm. Karacayı gördüğüm yerde, hiç tereddüt etmeden suya daldım ve suda boğulmak üzere olan karacayı kıyıya çıkardım. Son nefesini varırken fark edince çok üzüldüm ama bir daha böyle bir olayla karşılaşsam yine Çoruh'a dalar, kim olursa olsun ister insan ister hayvan kurtarmaya çalışırım" dedi.

(Ziya Akyıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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