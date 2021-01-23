Karacadağ Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 45 kilometre uzaklıkta bulunan kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi, ziyaretçilerini bekliyor.

Karacadağ Kayak Merkezi'nde geç gelen kar yağışı ve yaşanan pandemi nedeniyle sezon gecikmeli olarak hafta içi açılacak. Hafta sonu kısıtlamalar nedeni ile bölge halkının gidemediği kayak merkezinde hafta içi yoğunluğun olmasının beklendiğine dikkat çeken Ramazan Argiş, "Bölgede kar kalınlığı kayak yapmaya elverişli hale geldi, hafta içi kayak sezonunu açıyoruz, herkesi kayak merkezine davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN