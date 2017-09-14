Karacabey Kent Merkezindeki Otopark Düğümü Çözülüyor

Son dönemde belediyenin gerçekleştirdiği yatırımlarla, 'modern kent' görünümüne hızla yaklaşan Karacabey'de, kentin önemli bir sorunu haline gelen otopark konusuna çözüme kavuşturma adına Vergi Dairesi'nin Gazi Mahallesine taşınarak, mevcut binanın yerine otopark yapılacağı açıklandı.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş tarafından Karacabey Belediyesi'ne yapılan ziyarette, Gazi Mahallesi'nde inşaatına başlanacak yeni vergi dairesi ile ilgili yürütülen çalışmalar gözden geçirildi.

ŞEHİR MERKEZİNDEKİ TRAFİKTE ÖNEMLİ RAHATLAMA OLACAK

Karakaş'ın Belediye Başkanı Ali Özkan'a gerçekleştirdiği ziyarette; AK Parti İlçe Başkanı Murat Erol da hazır bulunurken, Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, otopark sorunun çözümü adına önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Vergi Dairesi yerine yapılacak yeni otopark ile şehir merkezinin önemli ölçüde nefes alacağını söyleyen Ali Özkan, ilçenin bütünüyle modern kent hedefine ulaştırılması hedefiyle, yenilikçi projeleri sırasıyla devreye almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.