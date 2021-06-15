Karacabey'in yeşil alanları gelişmeye devam edecek
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Karacabey'in yeşil alanları gelişmeye devam edecek

Karacabey'in yeşil alanları gelişmeye devam edecek
Bültenler - Haberler | Güncel

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün, Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve Karacabey'de yeni görevine başlayan Orman İşletme Müdürü Davut Aytek'i ağırladı.

'Yeşil Karacabey' hedefiyle, Karacabey'de yeşil alanların artırılması yönündeki çalışmalar hız kesmeden sürerken, Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün, Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve kentte yeni görevine başlayan Orman İşletme Müdürü Davut Aytek'i ağırladı.

Gerçekleşen görüşmede, Karacabey'in ormanlarında üreticilere yönelik potansiyeller masaya yatırılırken, Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Karacabey'in coğrafi zenginlikleriyle önemli bir bölge olduğunu vurguladı.

Değerine değer katacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Orman İşletme Müdürü olarak görevine başlayan Davut Aytek'e görevinde başarılar dilerken, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Mustafa Esgin, İlçe Başkanımız Sayın Ertem İşcan, bölge milletvekillerimiz ve belediyemizin gayretleriyle gerçekleşen görüşmelerde, Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştu. Ve bu netice sonrası gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalarla Karacabey'de orman alanları artırılırken, üretim amacı ile orman yolları oluşturuldu ve böylelikle orman potansiyeli artırıldı. Tüm bunların yanında, kentimizde kurulan defne tesisi ile ormandan elde edilen ürünlerin işlenmesi noktasında da önemli bir yol kat edildi. Karacabey, bu alanda da oldukça önemli bir bölge ve bu gelişmeler sonrası, bu değerine daha da değer katacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler

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