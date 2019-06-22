TÜRKİYE'nin en büyük ıhlamur potansiyeline sahip Karacabey ıhlamur ormanlarında hasat başladı. Ihlamurun kilogramının bu yıl 80 lira civarında olması bekleniyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ıhlamur ormanlarında sezon hasadı başladı. Hasat yaklaşık bir ay sürecek. Şifa kaynağı olarak görülen ıhlamur toplandıktan sonra kurutulup satışa sunulacak. Ihlamurun kilogramının bu yıl 80 lira civarında olması bekleniyor. Ihlamur ormanları hakkında bilgi veren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ıhlamur ormanlarının ekolojik bir turizm değeri olduğuna dikkat çekti. Özkan, "Ekolojik turizme, kırsal turizme önem veriyoruz. Longoz ormanları, defne ormanları, kestane ormanlarının yanı sıra ıhlamur ormanlarımız var. Türkiye'nin en büyük ıhlamur potansiyeline sahip ormanlar Karacabey'de bulunuyor. Kaliteli bir şekilde ıhlamur hasadı gerçekleştikten sonra piyasaya sunuluyor ve ciddi bir talep görüyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız bunların hasadını gerçekleştiriyorlar. Orman Bölge Müdürlüğü'yle koordineli olarak çalışıyoruz. Burada yaşayan köylülerimizin gelirlerinin en üst seviyeye çıkması noktasında gayret gösteriyoruz. Ihlamur ormanlarına ulaşım için yol imkanlarını daha da mükemmel hale getirmek için Karacabey bölgesinde ciddi yatırımlar yapılıyor" dedi.

'ÖNCE KÖYLÜMÜZ AVANTAJ ELDE ETSİN'

Ihlamur ormanlarından doğan ekonomik değerin önce bölge halkı için olması gerektiğini belirten Özkan, "Bu faaliyetlerin sürdürülebilir olması için o yörede yaşayan vatandaşların aktif olarak bu faaliyetlere katılması gerekiyor. Devletimiz de aynı mantıkla hareket ediyor. Bu çerçevede defne, kestane ve ıhlamur konusunda köylülerimiz buradan avantaj elde etsin, bu ormanlara sahip çıksın düşüncesi ile hareket ediliyor" diye konuştu.

'KARACABEY'E GELMENİN TAM ZAMANI'

Karacabey için turizm sezonunun en iyi zamanlarının başladığını da ifade eden Özkan, "Karacabey'e gelmek isteyenler için çok uygun bir zaman olduğunu ifade ediyoruz. Bir tarafta Marmama denizi sahillerimiz bir tarafta da dağın eteklerinde ıhlamur kokuları. Gerçekten bu bölgelerin ziyaret edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Kaynak: DHA

- Bursa